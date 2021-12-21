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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

21.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle seyircinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaştı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her hafta ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan ünlü oyuncu Uğur Aslan, mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Uğur Aslan'ın 3 çocuk babası olduğunu duyanlar, şaşıp kaldı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

1972 yılında Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Uzun yıllar yatılı okuyan Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi almak için memleketinden ayrıldı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

2005 yılında yer aldığı Kale İçi dizisiyle ekran macerası başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde seyirciyle buluştu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de içli dışlı olan Aslan, keman ve ney çalabiliyor.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Üniversite yıllarında tanıştığı Sema Ergenekon ile evli olan oyuncu, 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babası.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

İşte Uğur Aslan'ın çocuklarıyla yer aldığı sevgi dolu kareler:

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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