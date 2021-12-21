Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan mutlu aile pozunu paylaştı! Çocuklarını gören şaşıp kaldı

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her hafta ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan ünlü oyuncu Uğur Aslan, mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Uğur Aslan'ın 3 çocuk babası olduğunu duyanlar, şaşıp kaldı.

1972 yılında Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü.

Uzun yıllar yatılı okuyan Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi almak için memleketinden ayrıldı.

2005 yılında yer aldığı Kale İçi dizisiyle ekran macerası başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde seyirciyle buluştu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de içli dışlı olan Aslan, keman ve ney çalabiliyor.

Üniversite yıllarında tanıştığı Sema Ergenekon ile evli olan oyuncu, 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babası.

İşte Uğur Aslan'ın çocuklarıyla yer aldığı sevgi dolu kareler:



