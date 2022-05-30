Yargı'nın finali sonrası stres attılar! Pınar Deniz'in dansı olay oldu

Yargı'nın final bölümü sosyal medyanın en çok konuşulan gündemleri arasındaydı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı oyuncuları dizi final yapınca soluğu eğlence de aldı.

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. Aşk 101'i de sayarsak 3 sezondur birlikteyiz. Bütün ekiple bu duyguları yaşıyoruz. Her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi görünüyor ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Pınar'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılabilecek bir iş değil" dedi.

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz mekanda çalan müziklerle kendinden geçti. Deniz kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı.

Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.



