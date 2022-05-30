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  4. Yargı'nın finali sonrası stres attılar! Pınar Deniz'in dansı olay oldu

Yargı'nın finali sonrası stres attılar! Pınar Deniz'in dansı olay oldu

30.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu Yargı final yaptı. Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu eğlence yapılan mekanda sahneye çıkarak dans etti. Pınar Deniz'in dansı sosyal medyada gündem oldu.

Yargı'nın final bölümü sosyal medyanın en çok konuşulan gündemleri arasındaydı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı oyuncuları dizi final yapınca soluğu eğlence de aldı.

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. Aşk 101'i de sayarsak 3 sezondur birlikteyiz. Bütün ekiple bu duyguları yaşıyoruz. Her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi görünüyor ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Pınar'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılabilecek bir iş değil" dedi.

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz mekanda çalan müziklerle kendinden geçti. Deniz kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı.

Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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