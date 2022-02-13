Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta darp ettiği iddia edilmişti

Karaoğlan dizisi ile başlayan oyunculuk kariyerini güçlü projelerle taçlandıran başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eski aşkı bakın kimmiş...

Aslen İzmirli olan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye ve Borsa Piyasası bölümünü okurken aldığı bir oyunculuk teklifiyle tamamen değişti.

Kampüsistan, Karaoğlan, Avrupa Yakası, Yeniden Çalıkuşu gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin sayılı aktörleri arasına girmeyi başardı.

2021 yılında yayın hayatıyla başlayan Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu'nun, şimdilerde meslektaşı Zeynep Oymak ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun aşk hayatı merak uyandırdı.

Kaan Urgancıoğlu, uzun yıllar sosyetik güzel Derin Mermerci ile birlikte oldu.

Kaan Urgancıoğlu'nun bir gece kulübünde sevgilisi Derin Mermercioğlu'nu darp ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre, Beyoğlu'nda bir mekanda eğlenen Kaan Urgancıoğlu ve Derin Mermerci çifti, kıskançlık nedeniyle kavgaya tutuştu. Derin Mermerci, yan masadaki kızlarla bakışan sevgilisi Kaan Urgancıoğlu'nu uyarınca, ünlü oyuncunun, alkolün etkisiyle Derin Mermerci'nin saçlarına yapıştığı öne sürüldü. O sırada ikilinin yanında bulunan Rıza Kocaoğlu, Derin Mermerci'yi Kaan Urgancıoğlu'nun elinden zor kurtardı.

Kaan Urgancıoğlu, bir dönem sevgilisi Derin Mermerci'yi geri kazanmak için Mermerci'nin Taksim'deki evinin kapısında bekliyordu. İddiaya göre, Kaan Urgancıoğlu ile barışmak istemeyen Derin Mermerci, numarasını değiştirip bir süre yurt dışında kalmıştı.





