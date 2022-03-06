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  4. Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'ın eşi paylaştı

Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'ın eşi paylaştı

06.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'un oyuncu eşi Uğur Aslan'la mutlu evliliği devam ediyor. Zaman zaman eşiyle pozlarını yayınlayan Ergenekon yol pozuyla beğeni topladı.

Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'ın eşi paylaştı

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'la mutlu bir evliliği olan Ergenekon, zaman zaman dizi oyuncularıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor.

"AYLAR SONRA YOL"

Ünlü isim, son olarak eşiyle arabada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aslan'ın tek kişilik gösterisi "Bir Arabesk Müzikali - Afara" için İzmir'e giden ünlü çiftten Ergenekon, paylaşımına; "Aylar sonra yol" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Uzun yıllardır mutlu evlilikleri devam eden Sema Ergenekon-Uğur Aslan çiftinin üç çocukları bulunuyor.

"EŞİMDEN DOLAYI AVANTAJLI DEĞİLİM"

Öte yandan Uğur Aslan, geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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