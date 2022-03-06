Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'ın eşi paylaştı

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'la mutlu bir evliliği olan Ergenekon, zaman zaman dizi oyuncularıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor.

"AYLAR SONRA YOL"

Ünlü isim, son olarak eşiyle arabada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aslan'ın tek kişilik gösterisi "Bir Arabesk Müzikali - Afara" için İzmir'e giden ünlü çiftten Ergenekon, paylaşımına; "Aylar sonra yol" notunu düştü.

Uzun yıllardır mutlu evlilikleri devam eden Sema Ergenekon-Uğur Aslan çiftinin üç çocukları bulunuyor.

"EŞİMDEN DOLAYI AVANTAJLI DEĞİLİM"

Öte yandan Uğur Aslan, geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.

