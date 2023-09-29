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Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

29.09.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Pınar Deniz ile paylaştığı Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu şimdilerde baba olmak için gün sayıyor. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu'nun evlilik haberi herkesi şaşırtmıştı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Urgancıoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı. Ünlü isim bölüm başı bakın ne kadar kazanıyormuş...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çift Yunanistan'da sessiz sedasız evlendi. Taze evli çiftten müjdeli haber de gecikmedi.

Kaan Urgancıoğlu KAPAK

Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Anne baba olmak için gün sayan ünlü çift erkek bebek bekliyor.

Kaan Urgancıoğlu evlendi

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu'nun aylık kazancı da ortaya çıktı. Ünlü ismin Yargı dizisinden bölüm başına 700 bin TL kazandığı iddia edildi.

Kaan Urgancıoğlu 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.

Kaan Urgancıoğlu 2

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Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi Oyuncu Pınar ünlü oyuncu karakteri

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