Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çift Yunanistan'da sessiz sedasız evlendi. Taze evli çiftten müjdeli haber de gecikmedi.

Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Anne baba olmak için gün sayan ünlü çift erkek bebek bekliyor.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu'nun aylık kazancı da ortaya çıktı. Ünlü ismin Yargı dizisinden bölüm başına 700 bin TL kazandığı iddia edildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.



