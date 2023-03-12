Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi ilk olarak 19 Eylül 2021'de yayınlanmaya başlandı. Dikkat çeken diziye ünlü tiyatrocu ve oyuncu Uğur Polat, Yekta karakterine hayat vermek için katıldı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Polat'ın eski aşkını duyan şaştı kaldı.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan 61 yaşındaki Uğur Polat 1978 yılından bu yana pek çok film, dizi, tiyatro projesinde yer aldı.

Son olarak Yargı dizisiyle ekranlarda olan Polat'ın eski sevgilisini duyanlar şaştı kaldı.

Uğur Polat'ın eski sevgilisi Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç çıktı. Sis ve Gece filminin setinde tanışan ikili aşk yaşadı.

O zamanlar Beste Bereket'ten ayrılan Uğur Polat, aşkı Selma Ergeç'te buldu.

İki yıllık ilişkilerini 2009'da sona erdiren ikili 2011'de yeniden barışmıştı.

Barışmalarının ardından tatile çıkan çift, sonrasında yeniden ayrılma kararı aldı.

Selma Ergeç 2015'te Can Öz ile hayatını birleştirdi.



