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Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

12.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanmaya devam eden Yargı dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri de Yekta rolüne hayat veren Uğur Polat olmuştu. Polat'ın eski aşkı ve yaşadıkları, duyanları şoke etti.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi ilk olarak 19 Eylül 2021'de yayınlanmaya başlandı. Dikkat çeken diziye ünlü tiyatrocu ve oyuncu Uğur Polat, Yekta karakterine hayat vermek için katıldı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Polat'ın eski aşkını duyan şaştı kaldı.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan 61 yaşındaki Uğur Polat 1978 yılından bu yana pek çok film, dizi, tiyatro projesinde yer aldı.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Son olarak Yargı dizisiyle ekranlarda olan Polat'ın eski sevgilisini duyanlar şaştı kaldı.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Uğur Polat'ın eski sevgilisi Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç çıktı. Sis ve Gece filminin setinde tanışan ikili aşk yaşadı.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

O zamanlar Beste Bereket'ten ayrılan Uğur Polat, aşkı Selma Ergeç'te buldu.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

İki yıllık ilişkilerini 2009'da sona erdiren ikili 2011'de yeniden barışmıştı.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Barışmalarının ardından tatile çıkan çift, sonrasında yeniden ayrılma kararı aldı.

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Entrika dolu aşk üçgeni duyanları şaşırttı

Selma Ergeç 2015'te Can Öz ile hayatını birleştirdi.


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Selma Ergeç Uğur Polat Yargı dizisi Oyuncu Pınar yaşında karakteri

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