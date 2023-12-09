Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle dikkat çekiyor. Haziran ayında Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre erkek evlat sahibi olan çift bakın bebeklerine ne ad koydu...

BABALIK SEVİNCİ YAŞADI

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer bu sabah oğlunu kucağına aldı. Kaan Urgancıoğlu ilk kez babalık sevinci yaşadı.

Kaan Urgancıoğlu’nun geçen yaz başı Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer bu sabah doğum yaptı. Çift cinsiyeti erkek olan bebeklerine TDK’da servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık anlamına gelen “Ardıç” adını verdi. Burcu Denizer’in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği Ardıç’ın 3 kilo 100 gr. Ağırlığında olduğu öğrenildi.







