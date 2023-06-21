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Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer'le evlendi! Dudak dudağa poz

21.06.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu bir süredir Burcu Denizer ile beraberdi. Çift Atina’da nikah masasına oturdu. Ünlü isim müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer'le evlendi! Dudak dudağa poz

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı’da Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir Burcu Denizer ile beraber olan ünlü isim evlendi.

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Yakışıklı oyuncu haberi Instagram hesabından duyurdu ve fotoğraflarını “Sürpriz” notuyla paylaştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift 19 Haziran'da Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu.

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Sade bir nikahla evlenen çiftin İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yapmayı planladığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi Pınar karakteri

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