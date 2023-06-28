Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz şelalede yüzdü! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden biri haline geldi. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu bu defa şelalede yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkan ünlü oyuncu önce Bodrum'da tatil yaptı şimdi de soluğu Yunanistan da aldı. Sevgilisinin objektifine poz veren güzel oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi.

29 yaşındaki güzel oyuncunun şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı. Ünlü ismin gönderisine sosyal medyada; 'Çok güzelsin ama', 'Su gibisin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.



