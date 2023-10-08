YARGI SON BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı 66. bölüm ne zaman, neler olacak? Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni bölümü merak edildi. Yargı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 65. Bölümünde Ceylin ile Ilgaz'ın hayatlarının, kızları Mercan'ın kaçırılmasından sonra eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte Yargı 66. bölüm Kanal D canlı izle ekranı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Saat 20.00'de başlayan Yargı dizisi bu akşam 66. bölüm ike izleyicisiyle buluşacak.
Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesindeki Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar.
Ceylin Nil'i ifadesini almak için emniyete getirir. Ancak bundan sonrası Ilgaz için de Ceylin için de oldukça zorludur. Yekta Nil'in tahmin ettiğinden çok daha fazla sır sakladığını öğrenmek üzeredir. Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin altında kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebep vardır. Çınar ve Parla ilişkilerindeki bazı sorunları görmezden gelmekte zorluk çekerler. Ilgaz bulduğu delillerin peşinden koşar ve Nil'le ilgili hiç beklemediği bir gerçeğe ulaşır.
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Güneşi Beklerken