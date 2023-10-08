YARGI SON BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı 66. bölüm ne zaman, neler olacak? Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni bölümü merak edildi. Yargı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 65. Bölümünde Ceylin ile Ilgaz'ın hayatlarının, kızları Mercan'ın kaçırılmasından sonra eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte Yargı 66. bölüm Kanal D canlı izle ekranı

YARGI 66. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Saat 20.00'de başlayan Yargı dizisi bu akşam 66. bölüm ike izleyicisiyle buluşacak.

YARGI SON BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesindeki Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin Nil'i ifadesini almak için emniyete getirir. Ancak bundan sonrası Ilgaz için de Ceylin için de oldukça zorludur. Yekta Nil'in tahmin ettiğinden çok daha fazla sır sakladığını öğrenmek üzeredir. Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin altında kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebep vardır. Çınar ve Parla ilişkilerindeki bazı sorunları görmezden gelmekte zorluk çekerler. Ilgaz bulduğu delillerin peşinden koşar ve Nil'le ilgili hiç beklemediği bir gerçeğe ulaşır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Güneşi Beklerken

