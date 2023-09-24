Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni sezon tarihi merak edildi. Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın öldüğünü sanmış ve ardından gözyaşı dökmüştü. İşte Yargı yeni sezon tarihi ve yeni bölüm detayları...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyorç 63. bölüm ile sezon finaline giren Yargı dizisi bu akşam 64. bölüm ile kaldığı yerden devam edecek.
Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'nın ikinci sezonu 64. bölüm ilebu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Yargı dizisi bu hafta Kanal D yayın akışı listesinde yer aldı. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizi, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle yeni sezonuna başlayacak.
Ilgaz ve Ceylin'in hikayesinin anlatıldığı Yargı dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip. Fenomen dizi 24 Eylül Pazar (bugün)akşamı 2. sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.
Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.
07:00 Ya Çok Seversen
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri