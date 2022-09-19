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Yargı yeni sezona damga vurdu! Savcı Pars'ın gözyaşları sosyal medyayı salladı

19.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı, dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide başsavcı olduktan sonra kardeşi Neva'nın ölüm haberini alan Pars'ın gözyaşları ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak oyunculuğuyla sosyal medyaya damga vurdu.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat ve Şükran Ovalı'nın paylaştığı Yargı dizisi, dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi.

İlgiyle izlenen dizide, diziden ayrılacağı bilinen Hakim Neva'yı canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun ölümü diziye damga vurdu.

CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Yargı'da bir kuyuda çok sayıda cansız beden bulundu. Savcı Ilgaz, sabaha karşı Eren'den gelen telefonla Ceylin ile birlikte morga gitti. Cansız bedenlerden birinin kimliğinin tespit edilmesine öğrenmesiyle morga giden Ilgaz, ölen kişinin eski nişanlısı Neva olduğunu görünce yıkıldı. Ölüm haberiyle yıkılan Ilgaz ve Eren, acı haberi vermek için Pars'ın yanına gitti. Kardeşinin ölüm haberine inanmayan Pars, kimlik tespiti için gittiği morgda kardeşinin görünce yıkıldı. Neva rolünü oynayan Başak Gümülcinelioğlu ise dün akşamki bölümle Yargı'ya veda etmiş oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

Dizide Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak ise oyunculuğuylaTwitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ak'ın performansı için "Hüngür hüngür ağladım, Mehmet Yılmaz Ak mükemmel oynamış" yorumunda bulundu.

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