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Yargıç eş anlamlısı nedir? Yargıcın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hak ve hukukun yerine gelmesi için yargıçlar günümüzde önemli bir yere sahiptir. Yargıçlar kanun ve nizama göre hareket eden kişilerdir. Yargıç sözcüğü yargı yetkisini ulus adına kullanan ve adaleti tecelli ettiren kişiler için kullanılan kelimedir. Taşıdığı anlam bakımından önemli bir yere sahip olan yargıç kelimesinin eş anlamlısı olan birkaç tane kelime vardır. Peki, yargıç kelimesiyle anlam birliği bulunan ancak yargıçtan farklı yazılan kelime nedir?

Yargıç eş anlamlısı nedir? Yargıcın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir ülkenin adalet ve hak açısından önemli temel taşlarının en başında yargıçlar bulunur. Kanunen yargıçlar eşitliği ve adaleti sağlama konusunda görevlidirler. Yargıç kelimesi uzun yıllardır dilimizde olan Eski Türkçe kökenli kelimelerden biridir. Aynı zamanda yargıç ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcükler de vardır. Yargıç kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde açıklanır:

  • Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse
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Yargıç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tek başına ya da farklı cümleler içinde farklı kelimelerle birlikte kullanım alanı bulunan yargıç kelimesi ile eş anlamlı olan kelime de aynı anlamı taşır. Bu bağlamda yargıcın eş anlamlısı olan kelime yargıç yerine kullanılabilir. Aynı anlamı taşıyan bu kelimeler birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Türkçede hemen her kelimenin eş anlamlı karşılığı vardır. Böylece kelime dağarcığını geliştirmek isteyenler eş anlamlı kelimelere başvurur.

Yargıç kelimesinin eş anlamı olan sözcük anlam itibarıyla yargıç ile aynı anlamı taşır. Yargıç eş anlamlısı da cümle içinde kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilen kelimedir. Eş anlamlı kelimeler anlam bütünlüğünü bozmadan cümle içinde ya da tek başlarına kullanım imkânı bulunan kelimelerdir. Yargıcın eş anlamlısı:

  • Hâkim

Dikkat edilmesi gereken nokta "hakim" ve "hâkim" kelimeleridir. "Hakim" kelimesi eskimiş bir ifade olmasının yanı sıra "bilge, her şeyi bilen" anlamında kullanılır. "Hâkim" kelimesiyse yargıç anlamına gelir.

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Yargıcın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplum düzenini korumakla görevlendirilen ve yasalara aykırı davranan kişilere hüküm vermeleri itibarıyla yargıç kelimesine eş anlam olarak hâkim kelimesi kullanılır. Yargıcın eş anlamlısı olan hâkim kelimesi konuşma dilinde ve yazılı metinlerde yargıç yerine kullanılabilen kelimedir. Bu kelimelerin yargıç yerine kullanılabilmeleri örnek cümleler ile açıklanabilir. Yargıcın eş anlamlısı ile örmek cümleler:

  • Bugün hâkim karşısına çıkacak ve kaderi belli olacak.
  • Davanın sonucu hâkim tarafından verilecek son karara kaldı.
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