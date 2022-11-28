Şaka eş anlamlısı nedir? Şakanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şaka kelimesinin kökeni belli değildir. Şaka kelimesinin Türkçe kökenli olduğu düşünüldüğü gibi Arapça kökenli olduğu da düşünülmektedir. Her ne kadar şaka kelimesinin kökeni belli olmasa da uzun yıllardır Türkçede varlığını korumuş bir kelimedir. Şakanın eş anlamlısı bulunmasının yanı sıra bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre şakanın anlamı şu şekildedir:

Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz

Şaka kelimesini içerisinde bulunduran cümleler:

Bana bu yaptığın şakalardan artık çok sıkıldım.

El kol şakalarından hiç haz etmediğinden herkesi tersliyordu.

Bana şaka yapmıyorsan bu durumda çok üzüleceğim.

Bu olanlar şaka olmalı.

Şaka gibi aniden önümde belirdi.

Şaka eş anlamlısı kelimeler nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam olarak birbirini aynen ya da benzer olarak karşılarlar. Dolayısıyla da eş anlamlılar cümlelerde ya da ifadelerde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı olduğu gibi şaka kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Şaka kelimesinin eş anlamı olan kelime, cümle içinde şakanın yerini doldurabilir ve cümlede anlam bakımından herhangi bir bozukluk yaşanmaz. Şaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Latife

Hezel

Şaka eş anlamlı olan latife ve hezel kelimeleri de Arapça kökenli kelimelerdir. Hezel kelimesi günümüzde sık kullanılan bir ifade olmasa da latife kelimesi aktif olarak kullanılan kelimelerden birisidir.

Şakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şaka eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: