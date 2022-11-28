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Şaka eş anlamlısı nedir? Şakanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarihsel gelişimi boyunca pek çok dille iç içe olmuştur. Kimi zaman ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal alanlarda olduğu gibi kimi zamanlarda ise dil ve kelime gruplarında da alışverişler yaşanmıştır. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde de gelişerek ve yenilenerek sözcük dağarcığını genişletebilir. Şaka sözcüğü de Türkçe kabul edilen kelimelerden birisidir. Peki, şaka sözcüğünün eş anlamlıları nedir?

Şaka eş anlamlısı nedir? Şakanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şaka kelimesinin kökeni belli değildir. Şaka kelimesinin Türkçe kökenli olduğu düşünüldüğü gibi Arapça kökenli olduğu da düşünülmektedir. Her ne kadar şaka kelimesinin kökeni belli olmasa da uzun yıllardır Türkçede varlığını korumuş bir kelimedir. Şakanın eş anlamlısı bulunmasının yanı sıra bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre şakanın anlamı şu şekildedir:

  • Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz

Şaka kelimesini içerisinde bulunduran cümleler:

  • Bana bu yaptığın şakalardan artık çok sıkıldım.
  • El kol şakalarından hiç haz etmediğinden herkesi tersliyordu.
  • Bana şaka yapmıyorsan bu durumda çok üzüleceğim.
  • Bu olanlar şaka olmalı.
  • Şaka gibi aniden önümde belirdi.
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Şaka eş anlamlısı kelimeler nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam olarak birbirini aynen ya da benzer olarak karşılarlar. Dolayısıyla da eş anlamlılar cümlelerde ya da ifadelerde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı olduğu gibi şaka kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Şaka kelimesinin eş anlamı olan kelime, cümle içinde şakanın yerini doldurabilir ve cümlede anlam bakımından herhangi bir bozukluk yaşanmaz. Şaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Latife
  • Hezel

Şaka eş anlamlı olan latife ve hezel kelimeleri de Arapça kökenli kelimelerdir. Hezel kelimesi günümüzde sık kullanılan bir ifade olmasa da latife kelimesi aktif olarak kullanılan kelimelerden birisidir.

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Şakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şaka eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Latife etmekten başka hiçbir şey yapmıyordu.
  • Küçük küçük latifelerle gönlümüzü almayı başarmıştı.
  • Latife etmeyi oldukça seven bir insandır.
  • Küçük çocuk annesine latife etmeye bayılıyordu.
  • Beni bu latifelerle etkileyeceğini mi sanıyorsun?
  • Bilimi hezelle karıştırırsan öğrenciler daha iyi anlayacaktır.
  • Her kültürün kendine has hezelleri zaman içerisinde nesilden nesile aktarılmış ve bugüne kadar ulaşmıştır.
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