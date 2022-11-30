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Teknoloji eş anlamlısı nedir? Teknolojinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı

29.11.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada kullanılan dillerin çoğunda bazı kelimelere karşılık kullanılabilecek farklı kelimeler mevcuttur. Köken bakımından farklılık gösteren kelimeler aynı anlamda kullanılabilir ve aynı anlamları karşılarlar. Bu durum eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılmıştır. Türkçede de çoğu kelimenin eş anlamlısı olan kelime karşılıkları vardır. Peki, teknoloji kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Teknoloji eş anlamlısı nedir? Teknolojinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe, ülkemizin jeopolitik konumu gereğince komşu ülkelerin dilleriyle beraber eski Türkçeden de kelimeleri bünyesine alıp zengin bir dil olmuştur. Alıntılanan bu kelimeler Türkçeye uygun hâle getirilerek konuşma dilinde dahi kullanılır hâle gelmişlerdir. Fransızca kökenli olan teknoloji kelimesini Türk Dil Kurumu iki farklı şekilde ele almıştır:

  • Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi
  • İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü

Bununla beraber teknoloji kelimesi farklı şekilde birleşik kelime grubu hâlinde de kullanılır. Birleşik kelimelerle teknoloji kelimesi çoğunlukla anlamı değişmeden kullanılmaktadır. Teknoloji kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verirsek:

  • İleri teknoloji aletlerle mühendislik dinamikleri sıkça değişmektedir.
  • Son yıllarda uzay mekiklerinde kullanılan yüksek teknoloji sayesinde Mars yolculuğu planlanabilir hâle geldi.
  • Bilişim teknolojisinin gelişimiyle birlikte yapay zekanın görsel algılama yetisi akıllı telefonlarda yer alabilir.
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Teknoloji eş anlamlısı kelime nedir?

Dilimize sonradan gelen ya da köken olarak bize ait kelimeler eş anlamlı olabilirler. Bu kelimeler bambaşka kelimelerle anlam açısından benzerlik gösterebilir. Teknoloji kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime vardır ve bu kelime, Türkçe kelime kullanımını artırmaya yönelik türetilmiştir. Teknoloji kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Uygulayım bilimi

Teknolojinin eş anlamlısı olarak kullanılabilinen uygulayım bilimi, teknoloji kelimesinin tam anlamıyla karşılığını vermektedir. Türk köken bilimciler teknoloji kelimesine Türkçe bir alternatif oluşturmak için uygulayım bilim kelimesini Türkçeye kazandırmışlardır.

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Teknolojinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Teknoloji kelimesi TDK’de belirtildiğine göre iki benzer anlama sahip bir kelimedir. Cümle içerisindeki kullanımları genellikle isim kökenli olarak kullanılmaktadır. Örneğin;

  • Herhangi bir enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürmek fizik uygulayım bilimi gerektirir.
  • İnsan ve uygulayım bilimi arasındaki ilişki son çağlara yönelik bir durum değildir.
  • Yeterli uygulayım bilimi alet ve aygıtları oluşturularak öğrencilere uygulamalı bilim gösterilebilir.
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