Teknoloji eş anlamlısı nedir? Teknolojinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe, ülkemizin jeopolitik konumu gereğince komşu ülkelerin dilleriyle beraber eski Türkçeden de kelimeleri bünyesine alıp zengin bir dil olmuştur. Alıntılanan bu kelimeler Türkçeye uygun hâle getirilerek konuşma dilinde dahi kullanılır hâle gelmişlerdir. Fransızca kökenli olan teknoloji kelimesini Türk Dil Kurumu iki farklı şekilde ele almıştır:
Bununla beraber teknoloji kelimesi farklı şekilde birleşik kelime grubu hâlinde de kullanılır. Birleşik kelimelerle teknoloji kelimesi çoğunlukla anlamı değişmeden kullanılmaktadır. Teknoloji kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verirsek:
Dilimize sonradan gelen ya da köken olarak bize ait kelimeler eş anlamlı olabilirler. Bu kelimeler bambaşka kelimelerle anlam açısından benzerlik gösterebilir. Teknoloji kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime vardır ve bu kelime, Türkçe kelime kullanımını artırmaya yönelik türetilmiştir. Teknoloji kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:
Teknolojinin eş anlamlısı olarak kullanılabilinen uygulayım bilimi, teknoloji kelimesinin tam anlamıyla karşılığını vermektedir. Türk köken bilimciler teknoloji kelimesine Türkçe bir alternatif oluşturmak için uygulayım bilim kelimesini Türkçeye kazandırmışlardır.
Teknoloji kelimesi TDK’de belirtildiğine göre iki benzer anlama sahip bir kelimedir. Cümle içerisindeki kullanımları genellikle isim kökenli olarak kullanılmaktadır. Örneğin;