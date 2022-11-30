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Yenilik eş anlamlısı nedir? Yeniliğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başka dillerle etkileşim hâlinde olan Türkçe, bu etkileşim sayesinde kelime hazinesini oldukça genişletmiştir. Bunun yanı sıra var olan Türkçe kelimeleri de çeşitli eklerle türetmiştir. Türk dilinde birçok kelime birden fazla anlama gelebilir. Farklı anlamlara sahip olan kelimelerin eş anlamlıları da bu yüzden çeşitlilik gösterir. Yenilik kelimesi de birden fazla anlama sahip olan kelimeler arasında yer alır. Eski olma durumunun zıttı bir kelime olan yenilik kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Yenilik eş anlamlısı nedir? Yeniliğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yenilik kelimesi Türk Dil Kurumuna dört farklı anlamda tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımların dördü de isim türündedir. Yeni olma durumu, yeni olan herhangi bir şeyin özelliği yenilik kelimesi ile ifade edilir. Yenilik kelimesi "yeni" kelimesine "+lIk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yeniliğin anlamları şu şekildedir:

  • Yeni olma durumu
  • Yeni olan bir şeyin özelliği
  • Eskimiş, zararlı ya da yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme
  • Yenileşim

Yenilik kelimesi atasözlerinde, deyimlerde ve bazı birleşik kelimelerde yer alan bir kelimedir. Ayrıca Türk Dil Kurumu Derleme Sözlüğü’ne göre farklı şehirlerde ve yörelerde yenilik kelimesi için farklı anlamlar da bulunur. Bu duruma örnek olarak Ankara’da Kalecik bölgesinde yenilik, yeni yetişen bağ için kullanılması gösterilebilir.

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Yenilik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yenilik eş anlamlısı kelimeler, yeniliğin birden fazla anlama sahip olması nedeniyle birden fazladır. Eskimiş, yetersiz olarak kabul edilen ya da zararlı görülen şeylerin yeni, yeterli ya da yararlı olanlar ile değiştirilmesi anlamında da yenilik kelimesi kullanılır. Yenilik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, söylenmek istenen duruma göre değişebilir. Örnek olarak eskimiş olanı yeni olanla değiştirmek anlamına gelen teceddüt kelimesi yenilik kelimesinin eş anlamlısı olan kelimedir. Yeniliğin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Bekâret
  • Teceddüt
  • Yenileşim

Yenileşim sözcüğü de yenilik kelimesinin eş anlamlısı olarak onun yerine cümle içinde kullanılır.

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Yeniliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yeniliğin eş anlamlısı olan kelimeler yenilik kelimesi yerine kullanılmadan önce yer alacağı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Yenilik eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Sanatta bekâret, farklı fikirlere açık olmak ve her zaman sanatçıların ufkunu da genişletmesiyle sağlanır.
  • Okula yeni atanan öğretmen sınıfta köklü bir yenileşime gitmek isteyen bir adam.
  • Bu yıl bir yenileşim yapalım ve doğum gününü evde kutlayalım diyorum.
  • Anladım ki bu ilişkiye artık güzel bir yenileşim gerekiyor.
  • Her teceddüdden her değişiklikten korkmayı bırakıp anı yaşamaya başlamalısın.
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