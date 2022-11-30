Yenilik eş anlamlısı nedir? Yeniliğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yenilik kelimesi Türk Dil Kurumuna dört farklı anlamda tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımların dördü de isim türündedir. Yeni olma durumu, yeni olan herhangi bir şeyin özelliği yenilik kelimesi ile ifade edilir. Yenilik kelimesi "yeni" kelimesine "+lIk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yeniliğin anlamları şu şekildedir:

Yeni olma durumu

Yeni olan bir şeyin özelliği

Eskimiş, zararlı ya da yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme

Yenileşim

Yenilik kelimesi atasözlerinde, deyimlerde ve bazı birleşik kelimelerde yer alan bir kelimedir. Ayrıca Türk Dil Kurumu Derleme Sözlüğü’ne göre farklı şehirlerde ve yörelerde yenilik kelimesi için farklı anlamlar da bulunur. Bu duruma örnek olarak Ankara’da Kalecik bölgesinde yenilik, yeni yetişen bağ için kullanılması gösterilebilir.

Yenilik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yenilik eş anlamlısı kelimeler, yeniliğin birden fazla anlama sahip olması nedeniyle birden fazladır. Eskimiş, yetersiz olarak kabul edilen ya da zararlı görülen şeylerin yeni, yeterli ya da yararlı olanlar ile değiştirilmesi anlamında da yenilik kelimesi kullanılır. Yenilik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, söylenmek istenen duruma göre değişebilir. Örnek olarak eskimiş olanı yeni olanla değiştirmek anlamına gelen teceddüt kelimesi yenilik kelimesinin eş anlamlısı olan kelimedir. Yeniliğin eş anlamlısı olan sözcükler:

Bekâret

Teceddüt

Yenileşim

Yenileşim sözcüğü de yenilik kelimesinin eş anlamlısı olarak onun yerine cümle içinde kullanılır.

Yeniliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yeniliğin eş anlamlısı olan kelimeler yenilik kelimesi yerine kullanılmadan önce yer alacağı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Yenilik eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: