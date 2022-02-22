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Yargıtay, doğal gaz aracına kesilen trafik cezasını iptal etti

22.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin kararında, doğal gaz acil müdahale araçlarının da itfaiye araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi

İSMET KARAKAŞ - Yargıtay 7. Ceza Dairesi, gaz sızıntısı ihbarına giden doğal gaz acil müdahale aracına hız sınırı ihlali nedeniyle ceza kesilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vererek, idari para cezasının iptaline hükmetti.

Dairenin kararına göre, 19 Şubat 2020'de Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir binanın servis kutusunda gaz kokusu alındığı ihbarı üzerine "Doğal Gaz Acil 187" logolu araç, müdahale için yola çıktı.

İhbar adresine giderken söz konusu araca, hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik ekiplerince 598 lira idari para cezası uygulandı. İlgili doğal gaz şirketinin, cezanın iptali istemiyle yaptığı itiraz ise Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Adalet Bakanlığınca karara ilişkin "kanun yararına bozma istemi" üzerine dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Hakimliğin kararını inceleyen Daire, ihbar üzerine olay yerine giden doğal gaz acil müdahale aracına trafik cezası kesilmesini hukuka aykırı buldu ve cezanın iptaline hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesinde, geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev halindeyken halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartıyla bu hakkı kullanabilecekleri ifade edildi.

Cezai işlem uygulanan doğal gaz müdahale aracının üzerinde "Doğal Gaz Acil 187" logosunun, özel amaçlı tepe lambası ile dolap montesinin bulunduğu aktarılan kararda, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141/1-a bendinin 2 numaralı alt bendinde doğal gaz müdahale araçlarının da "itfaiye araçları ile benzeri müdahale araçları" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu yönde İçişleri Bakanlığınca il emniyet müdürlüklerine de 2006'da talimat gönderildiği anımsatıldı.

Söz konusu araca, ihbar üzerine bölgeye intikal ettiği sırada ceza kesildiği dile getirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kabahatli hakkında idari para cezası uygulanamayacağı gözetilmeden, başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla kabahatli şirket hakkında uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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