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Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı

02.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanmasına ilişkin davada sanık Bayram Kaynak'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Sanık ve katılan avukatların temyiz istemlerini inceleyen daire, "istinaf başvurusunun esastan reddine" hükmünün, tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna kanaat getirdi.

Dairenin kararında, "Sanık avukatının eksik incelemeye, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına, teşdide, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılan avukatlarının suçun tasarlanarak işlendiğine, ceza miktarına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1 maddesi gereğince isteme uygun olarak temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına..." ifadelerine yer verildi.

OLAY

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Olayın ardından Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuştu. Yerel mahkemede yapılan yeniden yargılamada sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, dosya daha sonra Yargıtaya taşınmıştı.

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