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Yarı final maçı öncesi metalci Cüneyt Çakır Hırvatları şaşırttı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 11.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

İngiltere-Hırvatistan Dünya Kupası yarı final maçını yönetecek Cüneyt Çakır’ın heavy metalci olması Hırvatların en çok konuştuğu konu oldu. Deneyimli hakemin rock vokal performansı ülkede tıklanma rekoru kırdı.

Yarı final maçı öncesi metalci Cüneyt Çakır Hırvatları şaşırttı

Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak İngiltere-Hırvatistan yarı final maçı öncesinde, karşılaşmanın hakemi takımlar kadar çok konuşulur hale geldi. Hırvatlar, hakem Cüneyt Çakır’ın renkli bir kişilik olduğunu, müzik zevkinin dikkat çekici olduğunu satırlarına taşıyarak bu yönlerini detaylarıyla anlattı.

'Iron Maiden-Manowar seviyor'

Dev maç öncesinde mücadelenin hakeminin bir heavy metal fanı olduğu, futbolseverlere duyuruldu. Manowar ve Iron Maiden gibi grupların Çakır’ın favori grupları olduğu, deneyimli hakemin çıktığı maçlara, bu sevdiği müzikleri dinleyerek hazırlandığı bildirildi.

'Resimdeki gözyaşları cover’ı yaptı'

Türkiye’de iki yıl önceki yılbaşı gecesinde bir televizyon programına katıldığı belirtilen Cüneyt Çakır’ın, programda bir rock şarkısını seslendirdiği duyuruldu. Ülkenin önde gelen rock vokallerinden Cem Karaca’nın Resimdeki Gözyaşları isimli eserini televizyon ekranlarında milyonlarca kişinin önünde söylediğine dikkat çekilerek, Çakır’ın bu saha dışı performansının görüntüleri, Hırvat okurlarla paylaşıldı, büyük ilgi topladı.

'Bir hakem bağırınca böyle oluyormuş'

Hırvatistan’da günün konusu haline gelen Cüneyt Çakır’ın rockçı kimliği ve sahne performansıyla ilgili farklı internet sitelerinde değişik yorumlar da dikkat çekti. ‘Hırvatistan maçının hakemi metalci çıktı’ başlıklarının yanı sıra ‘Heavy Metal seviyor… (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır 2018 dünya kupası Hırvatistan İngiltere

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