Yarından itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Korona Virüs Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde denetimler gerçekleştirilecek. Ayrıca şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak.

Genelgede korona virüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirler alındığına dikkat çekildi. Türkiye’de de korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edildi.