Yarış sırasında Toprak Razgatlıoğlu'nu düşürmüştü! Bulega'nın başına öyle bir şey geldi ki...

Geçtiğimiz ay İspanya’da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Nicolo Bulega’nın etik dışı hareketiyle düşürülerek yarış dışı kalmıştı. Bulega’nın bu hareketi büyük tepki çekmişti.

RAZGATLIOĞLU'NU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Bulega yarışın ardından bunu bilerek yapmadığını söylesede de seyircilerin yuhalamalarından kaçamamıştı. Yarışı Bulega kazansa da şampiyonanın galibi Toprak Razgatlıoğlu olmuştu.

"İLAHİ ADALET"

Bu olayların ardından MotoGP’deki ilk sprint yarışına çıkan Bulega da benzer bir durumu yaşadı. Bulega, yarış sırasında kontrolünü kaybederek düşmekten kurtulamayınca elendi.

Bu olay, sosyal medyada “ilahi adalet” yorumlarına neden oldu ve pek çok kişi Bulega’yı Toprak Razgatlıoğlu’na yaptığı hareketle hatırladı.