Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yarışlı Gölü nerede? Yarışlı Gölü hakkında bilgi, oluşumu, özellikleri

Yarışlı Gölü nerede? Yarışlı Gölü hakkında bilgi, oluşumu, özellikleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yarışlı Gölü nerede? Yarışlı Gölü hakkında bilgi, oluşumu, özellikleri

İstikamet güller ve göller diyarı Burdur'un güzel mi güzel Yarışlı Gölü. Göl, ilkbaharda gelen binlerce flamingoyla görenleri hayran bırakıyor.

Zaman zaman suları çekilip kurusa da özellikle bahar aylarında göçmen kuşların ve flamingoların ziyaretiyle şenlenen Yarışlı Gölü seyirlik görüntü sunuyor. Yarışlı Gölü nerede, yol tarifi, oluşumu, özellikleri gibi bilgilere yakından bakalım.

YARIŞLI GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Nerede?
Yarışlı Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içinde Yarışlı, Harmanlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer Köyleri arasında bulunuyor.

Burdur - Yarışlı Gölü arası 39 km

yarışlı gölü nerede

Nasıl gidilir?
Yarışlı Gölü, Burdur Gölü'ne yakın konumda bulunuyor. Burdur Gölü'nden Hacılar köyüne doğru giden yoldan ilerleyin. Hacılara geldikten sonra Kıratlı'ya doğru devam ederek göle ulaşabilirsiniz.

Harita
Yarışlı Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

YARIŞLI GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

YARIŞLI GÖLÜ OLUŞUMU

Yarışlı Gölü'nün oluşumunda hem kireç taşlarının çözünmesi hem de çökme etkili olmuştur. Karstik bir göldür.

yarışlı gölü flamingo

YARIŞLI GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Yarışlı Gölü, genişliği 16 km², derinliği 4 m olan karstik bir göldür. Göl içinde küçük bir ada yer alıyor. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır. Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suyu, Başkuyu çayı ve yağışlarla besleniyor. Göl canlı hayatı acısından zayıf. Dere ağızlarında yalnızca dişli sazan balığı yaşıyor. Göl suları yazın iyice kuruyor ve tuzlu bataklığa dönüşüyor. Göl aynı zamanda bir çok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Flamingoların göç sırasında önemli bir dinlenme alanı oluyor. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde angıt, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü yaşıyor.

yarışlı gölü burdur

Yarışlı Gölü'ne ne zaman gidilir?
Gölün her yıl ilkbahar döneminde gelip yaz boyunca konaklayan meşhur misafiri binlerce flamingo seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturuyor. Yaz boyunca gölde konaklanıyor, yaz bitiminde göçlerini tamamlıyorlar. O nedenle gölü ziyaret edebileceğiniz en güzel dönemler ilkbahar ve yaz ayları.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüzHepsi birbirinden güzel 10 köyümüz
Yeni yıldaki resmi tatil günleri belli oldu!Yeni yıldaki resmi tatil günleri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Bu renk körlüğü testinden geçebilecek misiniz?

Bu renk körlüğü testinden geçebilecek misiniz?

İlginizi Çekebilir

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Türkiye'nin en güzel köyleri - birbirinden güzel on köy

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Huser Yaylası nerede, nasıl gidilir? Huser Yaylası salıncak, konaklama

Karadeniz'in puslu yıldızı: Huser Yaylası

Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak -

Muğla'nın serin cenneti: Yuvarlakçay

Kocaeli Ormanya: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Yalan Dünya Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Yalan Dünya Mağarası hikayesi, giriş ücreti

Adı hikayesinden geliyor: Yalan Dünya Mağarası

Ihlara Vadisi nerede, hangi ilimizdedir? Ihlara Vadisi giriş ücreti 2021 - Ihlara Vadisi Nevşehir

Doğanın ihtişamı: Ihlara Vadisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.