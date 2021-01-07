Yarışlı Gölü nerede? Yarışlı Gölü hakkında bilgi, oluşumu, özellikleri

Zaman zaman suları çekilip kurusa da özellikle bahar aylarında göçmen kuşların ve flamingoların ziyaretiyle şenlenen Yarışlı Gölü seyirlik görüntü sunuyor. Yarışlı Gölü nerede, yol tarifi, oluşumu, özellikleri gibi bilgilere yakından bakalım.

YARIŞLI GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Nerede?

Yarışlı Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içinde Yarışlı, Harmanlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer Köyleri arasında bulunuyor.

Burdur - Yarışlı Gölü arası 39 km

Nasıl gidilir?

Yarışlı Gölü, Burdur Gölü'ne yakın konumda bulunuyor. Burdur Gölü'nden Hacılar köyüne doğru giden yoldan ilerleyin. Hacılara geldikten sonra Kıratlı'ya doğru devam ederek göle ulaşabilirsiniz.

Harita

Yarışlı Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

YARIŞLI GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

YARIŞLI GÖLÜ OLUŞUMU

Yarışlı Gölü'nün oluşumunda hem kireç taşlarının çözünmesi hem de çökme etkili olmuştur. Karstik bir göldür.

YARIŞLI GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Yarışlı Gölü, genişliği 16 km², derinliği 4 m olan karstik bir göldür. Göl içinde küçük bir ada yer alıyor. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır. Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suyu, Başkuyu çayı ve yağışlarla besleniyor. Göl canlı hayatı acısından zayıf. Dere ağızlarında yalnızca dişli sazan balığı yaşıyor. Göl suları yazın iyice kuruyor ve tuzlu bataklığa dönüşüyor. Göl aynı zamanda bir çok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Flamingoların göç sırasında önemli bir dinlenme alanı oluyor. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde angıt, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü yaşıyor.