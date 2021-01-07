Yarışlı Gölü nerede? Yarışlı Gölü hakkında bilgi, oluşumu, özellikleri

Zaman zaman suları çekilip kurusa da özellikle bahar aylarında göçmen kuşların ve flamingoların ziyaretiyle şenlenen Yarışlı Gölü seyirlik görüntü sunuyor. Yarışlı Gölü nerede, yol tarifi, oluşumu, özellikleri gibi bilgilere yakından bakalım.
Nerede?
Yarışlı Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içinde Yarışlı, Harmanlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer Köyleri arasında bulunuyor.
Burdur - Yarışlı Gölü arası 39 km
Nasıl gidilir?
Yarışlı Gölü, Burdur Gölü'ne yakın konumda bulunuyor. Burdur Gölü'nden Hacılar köyüne doğru giden yoldan ilerleyin. Hacılara geldikten sonra Kıratlı'ya doğru devam ederek göle ulaşabilirsiniz.
Harita
Yarışlı Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.
Yarışlı Gölü'nün oluşumunda hem kireç taşlarının çözünmesi hem de çökme etkili olmuştur. Karstik bir göldür.
Yarışlı Gölü, genişliği 16 km², derinliği 4 m olan karstik bir göldür. Göl içinde küçük bir ada yer alıyor. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır. Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suyu, Başkuyu çayı ve yağışlarla besleniyor. Göl canlı hayatı acısından zayıf. Dere ağızlarında yalnızca dişli sazan balığı yaşıyor. Göl suları yazın iyice kuruyor ve tuzlu bataklığa dönüşüyor. Göl aynı zamanda bir çok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Flamingoların göç sırasında önemli bir dinlenme alanı oluyor. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde angıt, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü yaşıyor.
Yarışlı Gölü'ne ne zaman gidilir?
Gölün her yıl ilkbahar döneminde gelip yaz boyunca konaklayan meşhur misafiri binlerce flamingo seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturuyor. Yaz boyunca gölde konaklanıyor, yaz bitiminde göçlerini tamamlıyorlar. O nedenle gölü ziyaret edebileceğiniz en güzel dönemler ilkbahar ve yaz ayları.
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