Yarışma için göğüslerini yaptırmıştı! Ekin Su Roma'da fiziğini sergiledi

Daha önce "Kuzey Yıldızı İlk Aşk"ta rol alan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu oldukça müstehcen olayların yaşandığı Aşk Adası'nın yeni sezonunda yer alıp birinci oldu. Ekin Su Cülcüloğlu'nun Aşk Adası'na girmeden önce göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Yarışmada birinci olduktan sonra pek çok markadan teklif alan Türk oyuncu Roma'da çekimlere katıldı.

Çekimler için iddialı bir tarz ile kamera önüne çıkan Ekin Su yaptırdığı göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

28 yaşındaki oyuncu, tamamen pırlanta detaylarıyla süslenmiş üç parçalı bir takım giyerek fiziğini sergiledi.



