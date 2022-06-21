MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası öncesi paraya kıymış! Göğüslerini dikleştirmiş

Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası öncesi paraya kıymış! Göğüslerini dikleştirmiş

21.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça müstehcen olayların yaşandığı Aşk Adası'nın yeni sezonunda oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yer alıyor. Türk oyuncu Aşk Adası'na girmeden önce meğerse pek çok dolgu ve göğüs dikleştirme operasyonu geçirmiş. Ekin Su yarışmadayken estetik haberleriyle dünya basınının gündemine girdi.

Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası öncesi paraya kıymış! Göğüslerini dikleştirmiş

Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katıldığından beri sık sık gündeme geliyor. Türk oyuncu son olarak yarışmada bir yarışmacıyla tutkulu şekilde öpüşmesiyle dikkat çekmişti.

Ekin Su Cülcüloğlu şimdi de dünya basınında yarışma öncesi yaptırdığı estetiklerle haber oldu.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu yanak dolgusu, çene ve gözaltı dolgusu için 4 bin sterlin harcadı.

jlup

Ekin Su Cülcüloğlu ayrıca dişlerini de yaptırıp İstanbul'da göğüs dikleştirme operasyonu geçirdi.

Love Island da Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu gündem oldu! Tutkulu öpüşmeden sonra başka erkekle....Love Island da Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu gündem oldu! Tutkulu öpüşmeden sonra başka erkekle....


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğluyla yakalandı! Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğluyla yakalandı!
Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleğiOyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği
Takipçisinin yorumu kızdırdı! Ağzını bozduTakipçisinin yorumu kızdırdı! Ağzını bozdu
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Nwakaeme'nin yeni adresi ağızları açık bıraktı

Nwakaeme'nin yeni adresi ağızları açık bıraktı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

Çiftleştirmek için bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Çiftleştirmek için bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

İlginizi Çekebilir

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.