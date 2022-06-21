Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası öncesi paraya kıymış! Göğüslerini dikleştirmiş

Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katıldığından beri sık sık gündeme geliyor. Türk oyuncu son olarak yarışmada bir yarışmacıyla tutkulu şekilde öpüşmesiyle dikkat çekmişti.

Ekin Su Cülcüloğlu şimdi de dünya basınında yarışma öncesi yaptırdığı estetiklerle haber oldu.

Ünlü oyuncu yanak dolgusu, çene ve gözaltı dolgusu için 4 bin sterlin harcadı.

Ekin Su Cülcüloğlu ayrıca dişlerini de yaptırıp İstanbul'da göğüs dikleştirme operasyonu geçirdi.



