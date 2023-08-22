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  4. Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! Lottie Moss'tan itiraf geldi

Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! Lottie Moss'tan itiraf geldi

22.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celebs Go Dating'in yıldızı model Lottie Moss, aşk eşleştirme programının son bölümünde duygusallaştı ve seksi sıklıkla kendisini korumanın bir yolu olarak kullandığını itiraf etti.

Kate Moss'un üvey kardeş gündemden düşmüyor. Flört programı Celebs Go Dating yarışmasına dahil olan model Lottie Moss geçtiğimiz bölümde yeni tanıştığı flörtüne "Hangi seks pozisyonundan hoşlanırsın?" sorusunu yöneltince seyirci şoke olmuştu.

Celebs Go Dating'in Pazartesi günkü bölümünde 25 yaşındaki Lottie, ajanlar Paul C Brunson ve Dr. Tara'ya flört geçmişi hakkında içini döktü.

Model Lottie Moss, başkaları tarafından incitilmekten kendini 'korumak' için seksi kullandığını itiraf ederken gözyaşlarına boğuldu.

Yeni tanıştığı flörtüne sürekli sekse dair sorular sorması jürilerin dikkatini çekince Lottie duygusallaştı ve daha önce erkekler tarafından kötü muamele gördüğünü açıkladı.

Ekran Alıntısı

Model Lottie Moss "Evet, seks dışında pek konuşmuyorum ve sanırım bunu yapmaya başlamam gerekiyor. Ama bu benim için çok büyük bir koruma meselesi" dedi.

Yarışmada şoke eden cinsellik sorusu! Yarışmada şoke eden cinsellik sorusu!

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