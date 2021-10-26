Yarışmacıya 'Göğüslerin ufak' demişti! Bülent Ersoy'un üstsüz pozu görenleri şaşkına çevirdi!

Şöhret kapılarını araladığı yıllarda erkek olan ancak ilerleyen yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatıyla hayatına kadın olarak devam eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, yıllar önce sahneye çıkıp göğüslerini açtığını duyanlar, şaşıp kalıyor.

TEZAHÜRATLARA DAYANAMADI

Bülent Ersoy; kariyerinin ilk yıllarında Beddua, İtirazım Var ve Yüz Karası gibi albümlerle büyük bir çıkış yakaladığı için birçok yerde sahne alıyordu. Ersoy, 1980 yılında sahneye çıktığı İzmir Fuarı'nda, seyircinin tezahüratı üzerine göğüslerini açınca ortalık karışmış, ünlü sanatçıya İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Gazeteler, Ersoy'un bu hareketini 'Rezalet' başlığı altında yayınlamıştı.

Üstelik Bülent Ersoy o dönem, göğüs skandalı sonrası bir hakime hakarette bulunduğu gerekçesiyle Buca Cezaevi'nde yatmıştı.

ŞAŞIRTAN GÖĞÜS YORUMU

1981 yılında geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Ersoy, sıra dışı yorumlarıyla hala magazin gündeminin renkli figürleri arasında yer alıyor. Ersoy, 2007-2009 yılları arasında jüri üyesi olduğu Popstar Alaturka programında, kadın yarışmacının göğüslerini ufak bulduğunu söyleyerek seyirciyi şaşkına çevirmişti.

Ayrıca Bülent Ersoy, jüri üyelerinden Ebru Gündeş'in göğüslerinin büyük olduğunu belirterek ''Ben gördüm, fevkalade'' yorumuyla da çok konuşulmuştu.



