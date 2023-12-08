Yarışmadan çekildiği söyleniyordu... Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını paylaştı! Turabi bakın ne dedi

Daha önce Survivor'da iki kez şampiyon ve bir kez de beşinci olan Turabi, sağlık sorununun devam etmesi nedeniyle All Star'da yer almayacağını açıklamıştı.

Survivor All Star'a katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran'dan sonra Hakan Hatipoğlu ve Ersin Korkut'un kadroya dahil olması olay olmuştu.

Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosuyla buluştu ve herkesi tek tek paylaştı.

All Star kadrosunda Turabi'nin de yer alması kafaları karıştırdı. Turabi Acun Ilıcalı'nın çektiği videoya "Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin" dedi.

Turabi'nin yarışmacıların arasında yer alması ve bastonlu hali gözlerden kaçmadı.





