Yarışmadan önce göğüslerini dikleştirmişti! Love Island şampiyonu Ekin Su'nun dekoltesi olay oldu

İngiltere'nin en müstehcen yarışması Aşk Adası'na Türk bir oyuncu da katılmıştı. 27 yaşındaki Ekin-Su Cülcüloğlu, Love Island/ (Aşk Adası) adlı yarışma programının kazananı oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu yarışmada Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girmesiyle herkesi şoke etmişti. Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su şu an çok popüler.

Pek çok markadan teklif alan oyuncu son olarak bir etkinlikte boy gösterdi. Etkinliğe tek katılan Ekin Su dekolteli tarzıyla verdiği pozu "Geri döndüm ama bir şey eksik…" notuyla paylaştı. Sevgilisini özlediğini ima eden yarışmacıya beğeni yağdı.

Yarışma öncesi göğüslerini yaptıran Ekin Su'yun tarzını görenler "Davide çok şanslı", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.



