Yarışmadan sonra gerginlik! Survivor Adem Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, 30 Haziran akşamı istanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ADEM, ACUN ILICALI'YI SİLDİ

Survivor All Star'ın finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Şimdi de Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.

Adem'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir kısım sosyal medya kullanıcısı Kılıçcı'nın Ilıcalı'yı bu zamana kadar hiç takip etmediğini bu yüzden herhangi bir silme durumunun olmadığını söyledi. Adem Kılıçcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



