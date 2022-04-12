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Yarışta birinci oldu, podyumda Nazi selamı dünyayı şoke etti! Genç Artem Severiukhin suskunluğunu bozdu

12.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü Portekiz'de düzenlenen karting yarışında birinci olduktan sonra podyumda verdiği Nazi selamıyla dünyayı şaşkına çeviren 15 yaşındaki Rus Artem Severiukhin, olayın ardından suskunluğunu bozdu.

Yarışta birinci oldu, podyumda Nazi selamı dünyayı şoke etti! Genç Artem Severiukhin suskunluğunu bozdu

15 yaşındaki Artem Severiukhin'in görüntüleri, hafta sonu Portekiz'in Algarve kentindeki FIA Karting World'den sonra viral oldu. 11-15 yaş grubunda birinci olan Severiukhin, sosyal medyaya podyuma çıktığında yaptığı hareketle damga vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Severiukhin sosyal medya hesabından paylaştığı video ile özür diledi.

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Karting yarışında birinci oaln Severiukhin podyumda göğsünü yumruklayıp Nazi selamı verdi, ardından seyircilerden birine bakarak gülmeye başladı. Fédération Internationale de l'Automobile, 'kabul edilemez davranış' hakkında soruşturma başlattı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kremlin'in Ukrayna'nın Naziler tarafından yönetildiğine dair komplo teorileri soruşturmanın başlatılmasını hızlandırdı.

"APTALCAYDI, CEZALANDIRILMAYA HAZIRIM"

Olayla ilgili açıklama yapan Severiukhin hareketlerinin Nazilik'i desteklemediği konusunda ısrar etti. Ancak davranışının 'aptalca' olduğunu ifade ederek şu sözlerle özür diledi:

"Dün Avrupa Karting Şampiyonası'nda olanlar için herkesten özür dilemek istiyorum. Podyumda dururken yaptığım bir hareketi pek çok kişi Nazi selamı olarak algıladı. Ama bu doğru değil. Nazilik'i hiçbir zaman desteklemedim ve daima insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu düşündüm.

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"Diğer şeylerin nasıl olup bittiğini açıklayamıyorum. Benim hatamdı, aptallık ettim ve cezalandırılmaya hazırım. Ama lütfen bilin ki bu hareketimde Nazilik'e veya faşizme destek yoktu."

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