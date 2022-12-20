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Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

20.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının sona ermesin sayılı günler kala yarıyıl tatili ve 2023'te okulların ne zaman kapanacağı araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler, tatil yapacağı yarıyıl tatilini dört gözle bekliyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi...

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala, okulların tatile gireceği tarih araştırmaları da hız kazandı. Tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi...

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimi ile beraber tatil tarihleri belli oldu. Buna göre öğrenciler bu sene 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak. Tatil, 3 Şubat 2023'te sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan'da başlayacak ve 20 Nisan 2023'te sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ise 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline giriyor.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi

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