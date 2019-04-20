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Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber birimleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelere fırsat vermiyor. Bin 690 operasyonel çalışmanın yürütüldüğü 2017-2018 yıllarında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bin 360 internet sitesine erişim engellendi, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli!

Kanunsuzluğa dayalı bir oyun olan yasa dışı bahis, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Yasa dışı bahis sitelerinin yıllık cirosunun 50 milyar TL olduğu değerlendiriliyor. Uluslararası düzeyde örgütlenen yasa dışı bahis sitelerinin yurt dışı serverlarından yayın yaptığı, örgütlerin üst düzey yöneticilerinin yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

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Yasa dışı bahis konusunda 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden; yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin Türkiye'de oynanmasına imkan sağlatanlar, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık edenler ve yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını yapanların 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları, yasa dışı bahis oynayan şahısların 8 bin 546-34 bin 190 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılmaları öngörülüyor.

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Yasa dışı bahis siteleri SMS göndermek suretiyle, internet siteleri veya Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında reklam yaparak üye kazanmaya çalışıyor.

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BİN 690 OPERASYONEL ÇALIŞMA YAPILDI

Emniyet ve Jandarma Siber birimlerince 2017-2018 yıllarında yasa dışı bahis sitelerine yönelik bin 690 operasyonel çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 38 milyon 40 bin 582 TL değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu. Bin 360 internet sitesi BTK tarafından erişeme engellendi.

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40 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

72 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edilen ve 95 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında yasal işlem yapıldı. Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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2019'DA 50 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME ENGELLENDİ

2019 yılında siber birimlerince 42 operasyonel çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 140 milyon TL değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu. Yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi BTK tarafından erişime engellendi. 3 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi. 10 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında ve sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
emniyet Jandarma siber güvenlik yasa dışı bahis erişim engeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
önce şu mili piyangonun yaptığı çekilişlerdeki (mp. on numara, sayısal,süper loto, şans topu) üçkağıtçılığı yakalasın... kimlerin yaptığı bellide.. yakalanmıyor... önce bunlar temizlensin..millet kaçağa gitmez zaten...
devlet kendi bahis oynatıyor onlarda kapanması lazım hem kendi oynatıyor hemde başkasının oynatmasına mani oluyor milleti kendi eliyle kumarı bahis altında oynatıyor
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