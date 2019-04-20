Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli!

Kanunsuzluğa dayalı bir oyun olan yasa dışı bahis, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Yasa dışı bahis sitelerinin yıllık cirosunun 50 milyar TL olduğu değerlendiriliyor. Uluslararası düzeyde örgütlenen yasa dışı bahis sitelerinin yurt dışı serverlarından yayın yaptığı, örgütlerin üst düzey yöneticilerinin yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Yasa dışı bahis konusunda 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden; yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin Türkiye'de oynanmasına imkan sağlatanlar, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık edenler ve yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını yapanların 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları, yasa dışı bahis oynayan şahısların 8 bin 546-34 bin 190 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılmaları öngörülüyor.