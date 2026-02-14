Mynet Trend

Yasak aşk görüntüleri bir ailenin sonu oldu! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Brezilya’nın Goiás eyaletine bağlı Itumbiara kentinde yaşanan aile faciası, sosyal medyada gündem oldu. Belediye sekreteri olarak görev yapan bir adam, eşinin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine harekete geçti. İddiaya göre eşini gizlice takip ettiren ve video kayıtlarıyla sadakatsizliği doğrulayan adam, çocuklarını öldürüp intihar etti.

Brezilya'da eşinin kendisini aldattığını gören belediye yetkilisi, 2 çocuğunu da öldürdü. Olayın ardından kendi yaşamına son verdiği belirtildi.

ÖZEL DEDEKTİF TUTMUŞ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelenen adam özel dedektif tuttu. Yapılan takip sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Kadın, bir kafede başka bir adamla öpüşürken görüntülendi.

Olayın ardından belediye yetkilisi, evde bulunan çocuklarını öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çocukların ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı.

Yaşanan bu olay sonrası Brezilya'da aile içi şiddet ve ruh sağlığı konuları yeniden gündeme geldi.

