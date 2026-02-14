Yasak aşk görüntüleri bir ailenin sonu oldu! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Brezilya'da eşinin kendisini aldattığını gören belediye yetkilisi, 2 çocuğunu da öldürdü. Olayın ardından kendi yaşamına son verdiği belirtildi.

ÖZEL DEDEKTİF TUTMUŞ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelenen adam özel dedektif tuttu. Yapılan takip sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Kadın, bir kafede başka bir adamla öpüşürken görüntülendi.

Olayın ardından belediye yetkilisi, evde bulunan çocuklarını öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çocukların ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı.

Yaşanan bu olay sonrası Brezilya'da aile içi şiddet ve ruh sağlığı konuları yeniden gündeme geldi.