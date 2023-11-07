Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilmişti! Doğuş sessizliğini bozdu! Avukatı Feyza Altun'dan açıklama gedi

Show Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’in açıklamaları damga vurmuştu.

Evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu dile getiren Esra Çömelek, o ismi canlı yayında açıklayarak herkesi şoke etti. Çömelek'in “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

9 yıldır Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan Doğuş hakkında çıkan yasak aşk ve imam nikahı dedikodularının ardından eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaşmıştı. Doğuş şimdi de avukatı Feyza Altun aracılığı ile sessizliğini bozdu.

Birçok ünlünün olduğu gibi şarkıcı Doğuş'un avukatlığını da yapan Feyza Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Feyza Altun, açıklamasında "Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz." diyerek söz konusu iddiaları yalandı.

Devamında 'Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. açıklamasını yaptı.

Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir.

Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz.' ifadelerini kullandı.

Doğuş, Feyza Altun'un sosyal medyadan paylaştığı basın açıklamasını kendi hikayesine ekleyerek tüm iddialara yanıt vermiş oldu.





