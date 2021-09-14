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Yasak Elma 111. son bölümde Yıldız'a büyük darbe! Çağatay ve Kumru yasak aşk mı yaşıyor?

14.09.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi günü 5. sezon ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'ya yeni sezonda Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Yasmin Erbil de katıldı. Yasak Elma 111. yeni bölümde köşkte yaşanan büyük patlamadan 6 ay sonra yaşananlar ekrana geldi. Yıldız'ın hayatındaki değişim de dikkat çekti. Final sahnesinde ise Çağatay'ın Yıldız'ı Kumru ile aldattığı ortaya çıktı.

Yasak Elma dizisi kadrosuna katılan yeni oyuncularla birlikte 13 Eylül Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma'nın 111. bölümüne diziye yeni katılan karakterler damga vurdu. Yasak Elma'nın yeni sezon ilk bölüm finalinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Dizide Yıldız'ın yakın arkadaşı Kumru'nun Çağatay'la birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü.

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Yeni sezonda ise Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Ece Dizdar dizinin kadrosuna katılan isimler oldu.

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Yasak Elma yeni sezonda Biran Damla Yılmaz “Kumru”, Murat Aygen Kumru’nun babası Doğan’a hayat verirken, Yasmin Erbil de Kumru’nun en yakın arkadaşı olan “Canan”ı canlandırıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender’in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla
mücadele etmesine yardımcı olacaktır.

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Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Murat Aygen
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