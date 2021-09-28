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  4. Yasak Elma 113. bölüme damga vuran Ender sahnesi! Halit Argun yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

Yasak Elma 113. bölüme damga vuran Ender sahnesi! Halit Argun yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

28.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 113. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın son bölümünde Ender'in sahnesi dikkat çekti. Ender'in "O yaşıyor" sözleriyle korkuya kapılması akıllara 'Halit yaşıyor mu?' sorunu getirdi. Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterinin Yasak Elma'ya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 27 Eylül Pazartesi akşamı 113. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde Ender'in şüphelerini gidermesi için araştırmasını istediği kişi hakkında yardımcısından duydukları sonrası herkesi şaşırttı. Ender'in yardımcısı o kişinin yaşadığını kesin olarak söyledi.

Ender'in ise "Yaşıyor mu, ölmemiş mi? Bunca zaman neredeymiş peki, neden ortaya çıkmamış? Emin misin o olduğuna?'' ifadeleri dikkat çekti. Ender hemen ardından gördüğü fotoğraflar karşısında ise ''İnanmıyorum bu o ve yaşıyor" sözleriyle yaşadığı şoku ifade etti.

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Ender'in bu sözleri ise akıllara Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterini getirdi.

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TALAT BULUT 85. BÖLÜMDE VEDA ETMİŞTİ

Yasak Elma dizisinde 4 sezondur başrol oynayan Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda etmişti.

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Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölmüştü.
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Diziye geri döneceği konuşulan Talat Bulut geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Yasak Elma dizisi Şevval Sam Talat Bulut
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