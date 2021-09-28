Yasak Elma 113. bölüme damga vuran Ender sahnesi! Halit Argun yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 27 Eylül Pazartesi akşamı 113. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde Ender'in şüphelerini gidermesi için araştırmasını istediği kişi hakkında yardımcısından duydukları sonrası herkesi şaşırttı. Ender'in yardımcısı o kişinin yaşadığını kesin olarak söyledi.

Ender'in ise "Yaşıyor mu, ölmemiş mi? Bunca zaman neredeymiş peki, neden ortaya çıkmamış? Emin misin o olduğuna?'' ifadeleri dikkat çekti. Ender hemen ardından gördüğü fotoğraflar karşısında ise ''İnanmıyorum bu o ve yaşıyor" sözleriyle yaşadığı şoku ifade etti.

Ender'in bu sözleri ise akıllara Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterini getirdi.

TALAT BULUT 85. BÖLÜMDE VEDA ETMİŞTİ

Yasak Elma dizisinde 4 sezondur başrol oynayan Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda etmişti.

Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölmüştü.



Diziye geri döneceği konuşulan Talat Bulut geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

