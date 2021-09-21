MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'a aldatılma şoku! Eşi Çağatay ile Kumru'nun ilişkisini öğreniyor!

Yasak Elma 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'a aldatılma şoku! Eşi Çağatay ile Kumru'nun ilişkisini öğreniyor!

21.09.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 113. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Çağatay'ın Kumru ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkıyor. Yıldız, eşinin kendisini Kumru ile aldattığını öğreniyor. Kumru ile otel odalarında buluşmaktan sıkılan Çağatay ise bir ev tutmayı planlıyor.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 20 Eylül Pazartesi akşamı 112. bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 27 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 113. bölümünden de yeni fragman yayınlandı.

YASAK ELMA'DA NELER OLDU?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir. Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider. Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölümden 2. fragman yayınlandı!Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölümden 2. fragman yayınlandı!
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Prof. Tırnaksız'ın cenazesinde duygusal anlar: Hep birlikte sebebin olduk

Prof. Tırnaksız'ın cenazesinde duygusal anlar: Hep birlikte sebebin olduk

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.