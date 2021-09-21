Yasak Elma 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'a aldatılma şoku! Eşi Çağatay ile Kumru'nun ilişkisini öğreniyor!

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 20 Eylül Pazartesi akşamı 112. bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 27 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 113. bölümünden de yeni fragman yayınlandı.

YASAK ELMA'DA NELER OLDU?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir. Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider. Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

