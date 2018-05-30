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Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de pazartesi günleri ekrana gelen Yasak Elma 12. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin son bölümünde Zehra, ailesinden habersiz evlendiği kocası Sinan'ı tanıtarak herkesi şok etmişti. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Yıldız, öyle bir hamle yapıyor ki bu Ender'i daha da sinirlendiriyor. Zeynep ile Alihan arasındaki küslük boyut atlıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları...

Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)

Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Pazartesi günleri ekrana gelen ve kısa zamanda seyircinin büyük beğenisini kazanan Yasak Elma dizisi başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece yer alıyor. Yasak Elma son bölümde Zeynep ile Cem'in yakınlaşması, onun kabus görmesini sağlayacak bir olayı tetiklemişti. Yeni bölüm fragmanında Zeynep ile Alihan arasındaki bu gerginlik başka bir boyuta taşınıyor. Diğer yandan Halit'in izni ile eve taşınan Ender ile Yıldız arasındaki savaş daha da kızışıyor. Fragmanda Yıldız'ın yaptığı tehlikeli hamleye karşı Ender ne yapacak merak ediliyor. Yasak Elma, 4 Haziran Pazartesi günü yeni bölümü ile sezon finali yapacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

1. TANITIM



2. TANITIM



YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde; Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır.

Yasak Elma son bölümü izle

Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…


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