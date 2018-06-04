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Yasak Elma 12. yeni bölüm izle: Sezon finalinde Yıldız'ın karakutusu kim çıkacak mı? Zeynep gidecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Yasak Elma 12. yeni bölümü ile sezon finali yapıyor. Fox TV'de pazartesi günleri ekrana gelen ve başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Yasak Elma son bölümde Zehra'nın evlilik kararı etkisini sürdürürken Yıldız ile Ender savaşı kızışıyor. Ender, Yıldız'ın karakutusu diye birini getiriyor eve. Alihan ise Zeynep'i kaybetmenin eşiğindedir. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları, özeti ve izleme bağlantısı...

Yasak Elma 12. yeni bölüm izle: Sezon finalinde Yıldız'ın karakutusu kim çıkacak mı? Zeynep gidecek mi?

Yasak Elma 12. yeni bölümü - sezon finali bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. 4 Haziran Pazartesi saat 20.00'da Yasak Elma sezon finalinde neler olacak? Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde Alihan, Zeynep'in Cem ile yurtdışına gideceğini öğreniyor. Bu şok haber karşısında Alihan, Zeynep'i kalmaya ikna edecek mi? Yıldız ile Ender arasındaki savaş devam ediyor. Ender, Yıldız'ın kendisine son yaptığı olay sonrasında onun karakutusu dediği bir kişiye evlerine çağırıyor. Heyecanla beklenen Yasak Elma yeni bölüm fragmanları, özeti ve Fox TV canlı yayını haberimizde.

YASAK ELMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

1. TANITIM



Zehra’nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan’la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender’in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender’i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız’a karşı kinlenen Ender’in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE (FOX TV CANLI YAYIN)

2. TANITIM



Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep’i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep’i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem’in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır...

3. TANITIM




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