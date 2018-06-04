Yasak Elma 12. yeni bölüm izle: Sezon finalinde Yıldız'ın karakutusu kim çıkacak mı? Zeynep gidecek mi?

Yasak Elma 12. yeni bölümü - sezon finali bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. 4 Haziran Pazartesi saat 20.00'da Yasak Elma sezon finalinde neler olacak? Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde Alihan, Zeynep'in Cem ile yurtdışına gideceğini öğreniyor. Bu şok haber karşısında Alihan, Zeynep'i kalmaya ikna edecek mi? Yıldız ile Ender arasındaki savaş devam ediyor. Ender, Yıldız'ın kendisine son yaptığı olay sonrasında onun karakutusu dediği bir kişiye evlerine çağırıyor. Heyecanla beklenen Yasak Elma yeni bölüm fragmanları, özeti ve Fox TV canlı yayını haberimizde.

YASAK ELMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

1. TANITIM





Zehra’nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan’la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender’in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender’i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız’a karşı kinlenen Ender’in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.