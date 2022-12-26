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Yasak Elma 160. bölüm İZLE tek parça! Yasak Elma 160. bölüm ÖZETİ

26.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma bu akşam 160. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yasak Elma'da bu akşam; Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler...

Yasak Elma 160. bölüm İZLE tek parça! Yasak Elma 160. bölüm ÖZETİ

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 160. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine yer yerinden oynayacak. Yasak Elma'da bu hafta; Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir...

YASAK ELMA 160. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

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YASAK ELMA 160. BÖLÜM ÖZETİ!

Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler.

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Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

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YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

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