Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender en büyük oyununu oynuyor! Yasak Elma 60. son bölüm izle

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 60. son bölümü 9 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 61. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma son bölüm finalinde, Ender Şahika'yı yanına çekmeyi başardı.

Ancak Yıldız ile iş birliği yapan Ender'in "Bu kızı kullanabiliriz. Şahika beni tamamen kendi tarafında sanıyor. Artık harekete geçebiliriz" sözleri dikkat çekti.

Yasak Elma'nın 61. yeni bölüm fragmanında ise, Ender Kaya'ya "Şahika'nın elinde Yiğit'in beni rıhtımdan ittiği görüntüler var" diyor. Halit ise Leyla'yı planına ortak etmek istiyor.

Leyla'dan Nadir ile ilgili bilgileri kendisine getirmesini isteyen Halit, "Benim istediğim bilgileri oraya aktaracak aynı zamanda Nadir'in de güveneceği birine ihtiyacım var" ifadelerini kullanıyor. Diğer yandan ise Halit, Nadir'e 24 saat veriyor ve hisselerini geri istiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.





