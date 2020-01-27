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Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Nadir'den Halit'e büyük tehdit

DİZİ HABERLERİ  | 27.01.2020 03:23 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 66. yeni bölümüyle 27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümde Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğreniyor. Ancak Nadir ise karşı bir hamle yaparak Halit'i Leyla olan ilişkisini açıklamakla tehdit ediyor. Yasak Elma yeni bölüme, ünlü oyuncu Enis Arıkan da konuk oyuncu olarak katılıyor. İşte Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

YASAK ELMA'DA ENİS ARIKAN SÜRPRİZİ

Benimle Söyle programının başarılı sunucusu Enis Arıkan, Yasak Elma'nın 66. bölümünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

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Enis Arıkan, Yıldız’ın (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak, ikili izleyiciyi kahkahaya boğacak.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar.

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Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.

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