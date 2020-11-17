Yasak Elma 85. son bölüme Halit Argun'un ölüm sahnesi damga vurdu! Talat Bulut böyle veda etti! Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 85. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme Halit Argun'un ölümü damga vurdu. Yalıya gelen Yıldız'ı kovmak isteyen Halit, eski eşine şiddet uygulayarak yere düşürdü. Ancak kavgayı gören Ender ve Şahika'nın araya girmesiyle arbede büyüdü. O anlarda ise Halit merdivenlerden düşerek kanlar içinde kaldı. Dizide 85. bölümdür başrol oynayan Talat Bulut da son bölümle birlikte veda etti.

YASAK ELMA 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma'nın 23 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 86. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, polis Halit Argun'un ölümünü soruşturuyor. Olayın şüphelileri olarak ifadeleri alınan Yıldız, Ender ve Şahika ise yaşananın bir kaza olduğu sözler sarf ediyorlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.