Yasak Elma 86. son bölüme Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay damga vurdu! Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 86. son bölümü 23 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'ya yeni katılan Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Adanalı iş adamı Hasan Ali Kuyucu karakteri, Halit'in ölümünün ardından Argun Holding'in yeni ortağı oldu. Ünlü oyuncu Berk Oktay da 86. bölümde Çağatay rolüyle dizide rol aldı. Hasan Ali ve Çağatay Kuyucu karakterlerinin ortaya çıkmasıyla Şahika, Yıldız ve Ender cephesinde her şey değişti.



YASAK ELMA 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 87. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.



YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır.

Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur.