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  4. Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin dekoltesiyle olay oldu

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin dekoltesiyle olay oldu

23.11.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin dekoltesiyle olay oldu

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şevval Sam göğüs dekoltesiyle olay oldu. Kırmızılar içinde poz veren Sam'a beğeni ve yorum yağdı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

47 yaşındaki Sam'ın kırmızı dekolteli ceketi ve kırmızı kürkü büyük beğeni topladı.

Sam'ın takipçileri, "Aşık olunacak kadın" ve "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?" şeklinde övgü dolu mesajlar attı.

Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!

Sam'ın rol arkadaşı Eda Ece de arkadaşına kalp emojisi bıraktı.

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Yasak Elma'da kadın oyunculara fazla dekolte giydirilmesi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Kadın oyuncuların sürekli göğüs dekolteli kostümlerle sahnelerinin olması izleyicileri isyan ettirmişti.


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