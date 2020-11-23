Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin dekoltesiyle olay oldu

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

47 yaşındaki Sam'ın kırmızı dekolteli ceketi ve kırmızı kürkü büyük beğeni topladı.

Sam'ın takipçileri, "Aşık olunacak kadın" ve "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?" şeklinde övgü dolu mesajlar attı.

Sam'ın rol arkadaşı Eda Ece de arkadaşına kalp emojisi bıraktı.

Yasak Elma'da kadın oyunculara fazla dekolte giydirilmesi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Kadın oyuncuların sürekli göğüs dekolteli kostümlerle sahnelerinin olması izleyicileri isyan ettirmişti.



