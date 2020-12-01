Yasak Elma 87. son bölüm final sahnesi! Şahika, Ender ve Yıldız'a şok mesaj! Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 87. son bölümü 30 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'da Talat Bulut'un canlandırdığı oynadığı Halit Argun'un ölümünün ardından dengeler değişti. Diziye yeni katılan Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri Argun Holding'in yeni ortağı oldu. Hasan Ali Kuyucu'ya Ender mesafeli yaklaşırken, Şahika ise yeni planlarını devreye soktu.

YASAK ELMA 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 8 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 88. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar.

Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur.

Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.



