Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit yaşıyor mu? Yasak Elma'da Ender'i şoke eden olay

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi 28 Aralık Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.



Şahika, Feride'yle yaptığı planda Çağatay'ı zor durumda bırakmayı başarıyor. Ender biri tarafından takip edildiğini anlar ve takip edenin kim olduğunu bulmaya çalışır.



Sonucunda uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Ender, Caner'le yaptığı araştırmalar sonucunda Halit'in yaşadığı kanısına varır.



Yıldız, Feride'yle tanışıp buzları eritme niyetiyle hareket ederken Feride ona hiç beklemediği ithamlarda bulunur.

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