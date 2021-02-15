Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Hasan Ali evleniyor mu?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 98. yeni bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika'yı öldürdüğünü sanan Hasan Ali'ye Ender tuzak kuruyor. Hasan Ali'nin adamının, içinde Şahika'nın olduğu halıyı denize attığı görüntüleri ortaya çıkaran Ender harekete geçiyor.

Ender bu görüntüleri polise vermemesi karşılığında hisseleri istiyor. Hasan Ali'nin "Hisseler ancak aynı soyadı taşıyan bir kişiye devredilir" yanıtı sonrasında ise Ender onu nikah masasına oturtuyor.

Ancak nikahtaki gelinin yüzünün kapalı olması ise dikkat çekiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.





