Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, final bölümü yok mu? İşte Fox TV yayın akışı

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi final yapacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizi 29 Mayıs Fox TV yayın akışında yer almıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm ile ilgili detaylar
Yasak Elma dizisinin final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Fetih 1453 filmi yayınlanacak.
Dizinin final bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Fetih 1453
23:20 Yasak Elma