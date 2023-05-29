Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, final bölümü yok mu? İşte Fox TV yayın akışı

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi final yapacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizi 29 Mayıs Fox TV yayın akışında yer almıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm ile ilgili detaylar

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Fetih 1453 filmi yayınlanacak.

Dizinin final bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Fetih 1453

23:20 Yasak Elma

