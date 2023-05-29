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Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, final bölümü yok mu? İşte Fox TV yayın akışı

29.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin final bölümü için nefesler tutuldu. 29 Mayıs Fox TV yayın akışında Yasak Elma’nın yer almaması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, final bölümü yok mu?

Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, final bölümü yok mu? İşte Fox TV yayın akışı

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi final yapacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizi 29 Mayıs Fox TV yayın akışında yer almıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm ile ilgili detaylar

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Fetih 1453 filmi yayınlanacak.
Dizinin final bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

yasak-elma-yeni-bölüm

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Fetih 1453
23:20 Yasak Elma

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