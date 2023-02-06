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Yasak Elma bugün var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Fox TV yayın akışı

06.02.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye'nin bazı illerinde depremler meydana geldi. Yaşanan üzücü durum sonrası TV yayın akışlarında bazı değişiklikler meydana geldi. Peki, Yasak Elma bugün var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat Fox TV yayın akışı...

Yasak Elma bugün var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Fox TV yayın akışı

Pazartesi akşamları FOX Tv'de ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölüm yayın tarihi araştırma konusu oldu. Bugün yaşanan depremler sonrası bazı TV kanallarının yayın akışlarında değişiklikler yaşanıyor. Peki, Yasak Elma dizisi bugün var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

FOX Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisinin 6 Şubat Pazartesi günü yayın akışında yer alıp almadığı sorgulanıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanma tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Yasak Elma 4

6 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

07.15 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

19.00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 - Yasak Elma

23.30 - EGO


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